Vincono Lenta, Livorno, Academy e Tricerrese

Giornata da bottino pieno per la Pro Roasio in Prima Categoria, il Livorno Ferraris in Seconda, Academy Pro Vercelli e Tricerrese Andrea Bodo in Terza.

In Eccellenza nel girone A si giocava la tredicesima giornata che ha visto l’Alicese Orizzonti pareggiare 1-1 in casa contro l’Aygreville, a segno Fiorenza. Sconfitta per il Borgovercelli battuto 3-0 a Settimo Torinese dalla Pro Eureka. Riposava invece la LG Trino.

Undicesima giornata nel girone A di Promozione dove il Bianzè pareggia 1-1 in casa del Vigliano e torna a casa con un punto, in gol Osenga. Sconfitta per 3-1 per il Santhià in casa del Città di Cossato, a segno Mercandino e tre reti annullate a Gallo, Mercandino e Pairotto.

In Prima Categoria si giocava l’undicesima giornata del girone B e la Virtus Vercelli ha pareggiato 1-1 in casa contro il Gattinara: a segno Arfuso per la Virtus, El Azhari per gli ospiti. Nuova vittoria, la seconda consecutiva, per la Pro Roasio che sul proprio campo batte 2-1 la Strambinese con le reti di Squillario e Spina. Sconfitta casalinga per il Cigliano battuto 2-0 dalla capolista Valle Cervo Andorno. La Pro Palazzolo è stata sconfitta 4-1 in casa del Ceversama Biella, gol di Deandreis.

In Seconda Categoria per la decima giornata il Lozzolo nel girone A è stato sconfitto in casa 1-3, gol dell’eterno Belviso, dal San Maurizio, mentre nel girone B il River Sesia ha pareggiato 2-2 sul proprio campo con il Lessona, a segno Nassiri e Marzolo. Nel girone C vittoria esterna del Livorno Ferraris contro La Romanese per 1-0 con rete di Anania.

Nona giornata nel girone di Vercelli di Terza Categoria con la capolista Academy Pro Vercelli che si è imposta in casa per 1-0 sul Valsessera con rete di El Arbaoui. Sconfitta in terra biellese per la Crescentinese, 3-1 contro l’Accademia Soccer Biella, gol di Di Cesare. Pareggio per 1-1 tra Fusion Tronzano Polisport, a segno con Bernuzzo su rigore, e Lenta 2011, in gol con Albertano. Vittoria della Tricerrese Andrea Bodo per 1-0, gol di Lasagna, sul campo del Palestro. Pareggio a reti involate, 0-0, per il Canadà sul campo del Villanova.