“Scienza rimane al suo posto”

Raggiunto da La Sesia nel tardo pomeriggio di domenica, il diesse Alex Casella ha confermato che la squadra continua agli ordini di Beppe Scienza: “Il risultato è stato pesante, ma non si può non considerare che gli episodi L hanno condizionato molto. Non dimentichiamo l'1-0 annullato a nostro favore nel primo tempo senza aver avuto spiegazioni in merito e l’ 1-0 per la Pergolettese nato su un tocco di spalla di Iezzi da cui è scaturita anche la sua espulsione. Per non parlare del secondo cartellino rosso dato a tintori; è chiaro che da lì in poi la partita è stata condizionata. Rimaniamo dell’ idea che non è il momento di trovare un capro espiatorio”.