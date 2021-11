Casella: “Siamo dispiaciuti, avevamo fatto un buon primo tempo”

Alex Casella commenta a caldo la partita sul campo della Pergolettese: “Un 4 a 0 è facile da commentare partendo dal risultato. Un’analisi più specifica, però, dice che abbiamo fatto un primo tempo in crescendo, abbiamo costruito un paio di occasioni per andare in vantaggio. Poi c’è stato questo rigore, per la verità dubbio, che ci ha penalizzato. A fine partita abbiamo chiesto al guardialinee, ma ha detto che era lontano, mentre Iezzi è sicuro di non averla toccata. Quindi, dopo una decina di minuti, è stato espulso anche il portiere; non giudico il contatto, ovvero se abbia colpito prima la palla e poi il giocatore, ma mi pare che non fosse ultimo uomo. Masi, infatti, era 8 o 9 metri indietro rispetto a Tintori. Diciamo che l’arbitro poteva sorvolare. Sotto di due uomini, abbiamo subito un’altra rete e, a quel punto, la partita è diventata impossibile”. Il diesse, quindi, guarda avanti: “Siamo tutti dispiaciuti, perché volevamo tutti un risultato diverso. Il morale è negativo, ma dobbiamo metterlo da parte e pensare al Padova. Se pensiamo alle ultime due partite, diventa solo tutto più difficile”.