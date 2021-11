Scienza è convinto: “Ci metteremo orgoglio, carattere e gioco”

Lo sguardo di Beppe Scienza in conferenza stampa vale più di tante parole. Il tecnico ha almeno una convinzione granitica: “Ci metteremo orgoglio, carattere e, soprattutto, gioco. La squadra sta bene, a livello fisico e non solo. Abbiamo assenze, ma chi giocherà è idoneo per vincere la partita”. Insomma pare proprio che ci siano le migliori premesse per quella che, domani sul campo della Pergolettese, deve essere la partita del riscatto: “Credo nel lavoro e nel nostro modo di lavorare – ha detto ancora mister Scienza – se così non fosse, me ne sarei già andato. Il risultato è sempre figlio di tanti elementi, ma ci meritiamo il massimo per quel che siamo e per come abbiamo lavorato. Ringrazio la società che ha fatto tutto quel che poteva per metterci nelle condizioni migliori. Il sottoscritto per questa dirigenza si butterebbe nel fuoco; qui ho trovato cose che, altrove, ho incontrato poche volte. Il mio rammarico, semmai, è non essere riuscito finora a ottenere risultati migliori. Poi, nel calcio, tutto ciò non basta: domani dobbiamo vincere”. Per quanto riguarda la formazione, al netto di alcuni giocatore alle prese con qualche acciacco, saranno assenti Cristini (squalificato), Rizzo (in permesso per ragioni familiari) e Valentini (infortunato). La buona notizia è che tra i convocati è tornato Rolando.