Mooskins, partenza a razzo

Doppia vittoria per i Mooskins Vercelli in Promozione, due successi e una sconfitta per le squadre del Livorno Ferraris. Sono partiti i campionati minori di pallacanestro.

In Promozione maschile i Mooskins all’esordio hanno sconfitto a Cossato il Teens Biella per 60-53 e coach Paolo Rigolone ha schierato Gobbo, autore di 20 punti, Motti 15, Simone 9, Tamarindo 8, Riccardo Rigolone 5, Leone 2, Motto Ros, Novo, Giaccone, Schiorlin, Barale e Muca. Nell’esordio casalingo i Mooskins hanno vinto 60-44 contro Castelletto e coach Paolo Rigolone ha fatto giocare Simone che ha messo a segno 24 punti, Tamarindo 15, Motti 8, Novo 4, Muca 4, Gobbo 2, Motto Ros 2, Leone 1, Giaccone, Schiorlin, Barale, Riccardo Rigolone. I Mooskins tornano in campo questa sera, venerdì 19 novembre, alle 21 a Novara contro l’Universal.

Nella Promozione femminile esordio vincente per Livorno Ferraris in casa contro Chieri battuta 62-53: coach Rimedio ha schierato Roberta Garbiero, autrice di 25 punti, Salussolia 8, Boggio 7, Anzola 6, Iorio 5, Rigassio 4, Alessia Garbiero 3, Hayan 2, Occleppo 2, Bordea, Carignano. Sconfitta invece contro Alessandria, sempre in casa, per 43-50, e Rimedio ha schierato Roberta Garbiero, 19 punti, Alessia Garbiero 6, Salussolia 4, Rigassio 4, Hayan 3, Occleppo 3, Iorio 2, Anzola 1, Boggio 1, Bordea. Le ragazze torneranno in campo domenica 28 novembre alle 19 a Cavallermaggiore contro il Gators.

In Prima Divisione maschile esordio vincente per Livorno Ferraris in casa contro il Golden River per 71-61: i coach Miglietta e Bonafin hanno schierato Vargas Capellan autore di 21 punti, Ninkam Noumssi 12, Travaglia 9, Cremonesi 9, Galicia 8, Rotella 5, Cuomo 5, Fardin 1, Landrino 1, Gambarotto, D’Andrea, Lorenzon. Questa sera, venerdì 19 novembre, alle 21 i livornesi faranno visita al Valdilana Virtus, giovedì 25 alle 20,30 ospiteranno il Vigliano.

All’esordio anche i Mooskins del Csi che in settimana affrontavano il Labor Torino in trasferta e il 22 novembre ospiteranno Venaria.