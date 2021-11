L'Engas al lavoro per la ripresa del campionato

L'Engas Hockey Vercelli prosegue la preparazione in vista della ripresa del campionato di Serie A1, fermo per lo svolgimento dei campionati Europei in Portogallo. I nerogialloverdi torneranno in pista il 27 novembre a Matera, in casa dell'ultima in classica ancora ferma 0 punti. Il tecnico Sergi Punset è al lavoro per cercare di mantenere la condizione psicofisica dei suoi, reduci da tre esaltanti vittorie consecutive. La pausa è arrivata nel momento migliore dell'Engas, ma in compenso l'allenatore spagnolo di origini catalane nel frattempo potrebbe recuperare Matteo Brusa, che finora non è mai sceso in campo a causa di un infortunio. Il giocatore di Novara è tornata ad allenarsi, ma per ora è prematuro ipotizzare un suo rientro già a Matera.

Intanto la formazione di Serie B è attesa dall'ultima partita del girone di qualificazione A della Coppa Italia di categoria. L'Engas giocherà alle ore 18 di domenica 21 novembre in casa dell'Azzurra Novara per chiudere con una vittoria la prima parte di stagione.