Equigames protagonista a livello regionale

Sono stati protagonisti in diverse gare nell’ultimo mese i portacolori della EquiGames Horse Club di Castell’Apertole di coach Matthieu Dantan. Diverse le medaglie e i titoli conquistati a livello regionale dai ragazzi.

Nella gara dei campionati individuali hanno gareggiato nell’Under 15 Marcella Bertolotti su Patrick, nella Open Federica Ilardi su Ruby e Nicole Cisnetti, nona classificata, su Boika.

Ai Campionati Regionali piemontesi incetta di medaglie per i ragazzi della EquiGames. Nella Gimkana titolo regionale per i Fucsia Mini nella Gimkana A1 col primo posto conquistato da Cecilia Ronco su Poppy, Amedeo Toson su Shakira ed Edoardo Paglia su Tornado che hanno sbaragliato la concorrenza. Nella Gimkana B2 argento per i Fucsia Fire Mattia Michelone con Wolf e Massimo Trotta con Aragon, bronzo per i Black Berries Giulia Lombardino con Shakira, Virginia Roberta Lesquier con Chiro e Miriam Pozzato con Johanna.

Nella Jump B1 bronzo per i Fucsia Boys Lorenzo Celoria con Vittoria, Achille Gozzoli con Aragon e Daniele Barbero con Poppy.

Nel Pony Games titolo regionale e medaglia d’oro nella categoria B3 per i White Avocado che si sono imposti grazie alle prestazioni di Giada Ditrapani con Gurka e Luca Formisano con Vittoria, argento nella B12 per i Fucsia Fire Virginia Roberta Lesquier con Chiro e Mattia Michelone con Wolf. Nella B16 altra medaglia d’oro e titolo regionale per i Perché no?!? Miriam Pozzato su Johanna e Irene Birocco con Wolf che si sono imposti davanti a tutti.