Daniele Olivari terzo a Cuneo

Terzo posto per il santhiatese Daniele Olivari in coppia con Andrea Segala alla gara di enduro di Farigliano nella categoria 250 4 tempi. In terra cuneese si è disputata la 45^ gara di enduro di 10 ore a coppie, appuntamento di chiusura dei vari campionati e gara di livello regionale. Si tratta di un momento di ritrovo per festeggiare la fine della stagione regionale: una gara difficile e con piloti di alto livello. La gara è stata caratterizzata dalla presenza di un po’ di ghiaccio nel bosco durante i primi due giri e con una temperatura rimasta sui tre gradi a fine gara. Nonostante qualche scivolone per il terreno ghiacciato, ma Olivari e Segala hanno condotto la gara in maniera impeccabile. La gara è stata vinta dalla coppia Cappa-Romeo davanti a Dovetta-Cabutti e Segala-Olivari.