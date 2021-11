Tutto facile per la Multimed: 3-0 al Cus Volley

Importantissimo successo esterno per la compagine maschile del Multimed Volley Vercelli che ieri sera ha espugnato con un netto 3 a 0 il campo del Cus Volley. Dopo l’avvio equilibrato sono i ragazzi allenati da Cristiano Giribuola che prendono in mano le redini dell'incontro e si aggiudicano il primo parziale (25 a 18). Stessa musica nel secondo, con i torinesi che provano a pareggiare i conti, ma nel finale cedono ad Innocenti & C. (25 a 21). Avanti per due a zero è gioco semplice per i bicciolani conquistare il terzo set (25 a 15) e chiudere la pratica. Grazie ai tre punti ottenuti, i ragazzi di “patron” Luigi Giordano, sono saliti a quota undici punti ed al quarto posto in graduatoria generale, ad una sola lunghezza dal terzetto di testa composto da Volley Novara, Volley San Paolo e Pallavolo Santhià Stamperia Alicese.