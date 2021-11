L'Under 17 e l'Under 15 stendono la Pro Patria

Tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte il bottino dei baby leoni della Pro Vercelli in questo weekend. 1 a 1 per la Primavera contro il Sudtirol, con il gol di Louati per le bianche casacche. La squadra di Gardano rimane al terzo posto con 11 punti. Vittoria anche per gli Allievi Under 17 e i Giovanissimi Under 15, entrambe contro la Pro Patria. 2 a 1 il risultato della squadra di Stefano Melchiori, mentre per i ragazzi di Riaccado Leardi archiviano la pratica con un netto 3 a 0 firmato da due volte Pigato e Mudaro. Sia l’Under 17, che l’Under 15 attualmente stazionano al terzo posto in classifica. Ritorno in campo amaro per l’Under 16 che perde di misura sempre contro la squadra di Busto Arsizio. I ragazzi di mister Mero rimangono al penultimo posto a quota 3 punti. Sconfitta anche per i Giovanissimi Under 14, che perdono 3 a 1 contro il Genoa capolista. In gol Vidoli. L’Under 19 esce trionfante dal derby con il Casale. A fine gara il risultato è di 2 a 1 per i ragazzi di Chicco Rossi, grazie alle reti di Viberti e Messina. Infine, seconda sconfitta consecutiva per i Giovanissimi Under 15 regionali che perdono anche contro il Volpiano. Ai bianchi non basta il gol di Dadaglio per portare a casa il pareggio.