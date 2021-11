I Rices vincono anche ad Ivrea e salgono al terzo posto

In serie C Silver i Vercelli Rices si impongono ad Ivrea 78-56 e conquistano il terzo posto in classifica. Per il club del presidente Francesco Rey si tratta di una settimana da incorniciare iniziata con i premi Panathlon al capitano Tommaso Morello e al dirigente Alex Cardano. In serie D il Cigliano vince a Ciriè 68-51, mentre il Trino cede di misura 65-62, alla capolista Settimo.