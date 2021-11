Csi: tre punti per Sporting e Warriors

Il maltempo si abbatte anche sul campionato Csi. Sono ben quattro le partite che sono state rinviate e che si dovranno rigiocare: Borgo d’Ale – Mi.Vi.Da, che scenderanno in campo il 16 novembre, Celtic – Villata, Costanzana – Rangers e Club Atletico Varsej – Castigliano. Per quanto riguarda le gare giocate, il Trino ’04 perde tra le mura amiche per 4 a 1 contro l’Alice Castello. Gol di Russo e tripletta di Ballario per gli alicesi e Boido per i trinesi. Vittoria a sorpresa dei Warriors, che batte lo Stroppiana per 4 a 1 grazie alle reti di Rosso su rigore e la tripletta di Gagnone. Per gli ospiti M. Barbonaglia. Successo per 2 a 1 per il Livorno Ferraris sulla Sangermanese. A tabellino Arnone e Maimone per i livornesi e Sibide. Altro balzo in avanti dello Sporting Santhià, vittorioso sul Crova con i gol di Sirignano e Vedda, salendo a più sei in classifica in attesa che si giochino le altre partite. A riposo la Polisportiva Rivese.