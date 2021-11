Sorridono Bianzè, Virtus, Cigliano e Crescentinese

Importante vittoria casalinga per il Bianzè in Promozione, sorridono Pro Roasio, Virtus Vercelli e Cigliano in Prima Categoria, Crescentinese e Lenta 2011 in Terza. Giornata ricca di gol quella odierna tra i dilettanti piemontesi.

Nel girone A di Eccellenza si disputava la dodicesima giornata e la LG Trino ha ceduto 1-3 in casa al cospetto della capolista Stresa. In gol Daka per i trinesi. Il mister dello Stresa Giorgio Rotolo ha festeggiato le 300 panchine proprio sul campo, quello di Trino, che lo ha visto grande protagonista da giocatore e poi da allenatore. L’Alicese Orizzonti ha invece pareggiato 1-1 in casa del Settimo, a segno Giovinazzo. Riposava il Borgovercelli.

Decima giornata nel girone A di Promozione con la netta affermazione casalinga del Bianzè che ha battuto 4-1 il Vogogna con la doppietta di Bernabino (uno su rigore), la rete di Geminardi e un autogol, mentre il Santhià è stato sconfitto in casa per 2-0 dal Sizzano.

In Prima Categoria nel girone B alla decima giornata arriva la prima vittoria della Pro Roasio che ha espugnato il campo del Gattinara per 2-1 con le reti di Spina e Rimi, a segno Mussa per i padroni di casa. Netta vittoria della Virtus Vercelli sul campo della Pro Palazzolo, 3-0 siglato da Bilotta, Arfuso e Petasecca. Vittoria esterna del Cigliano, 1-0 gol di Kane, in casa del Torri Biellesi.

Nona giornata in Seconda Categoria e nessuna vittoria per le vercellesi. Nel girone A il Lozzolo è stato battuto in trasferta 1-0 dal Riviera d’Orta, mentre nel girone B il River Sesia ha pareggiato 1-1 in casa della Valle Elvo, a segno Nassiri. Nel girone C sconfitta interna del Livorno Ferraris, 1-2 contro la Junior Torrazza, a segno Tonello.

Giornata intensa l’ottava del girone di Vercelli di Terza Categoria. La Crescentinese batte 2-0 il Villanova con reti di Sirgiovanni e Franzè, il Lenta 2011 vince in casa 1-0 con rete di Rimi contro la Cossatese. Termina 2-2 la sfida tra Canadà e Palestro con reti di Dauti e D’Arco per i padroni di casa, rigore di Petrarulo e gol di Seletto per gli ospiti. Finisce 3-3 fra Tricerrese Andrea Bodo e Academy Pro Vercelli: a segno Cacciottoli, Giulio Protti e un’autorete per i padroni di casa, Ciampanelli, Rescinito e Onida per i vercellesi. Sabato nell’anticipo il Fusion Tronzano Polisport è stato battuto 2-1 in trasferta dal Valessera, a segno Bonomelli.

Sempre in Terza Categoria sarà da ripetere a causa di un errore tecnico dell’arbitro il match tra Accademia Soccer Biella e Lenta 2011 che era terminato 1-1: dal referto della partita è emerso, per espressa ammissione del direttore di gara, un suo errore tecnico consistente nell'aver ammonito al minuto 9 del secondo tempo di gara il giocatore Altomare del Lenta 2011 già ammonito al minuto 31 del primo tempo. La permanenza del calciatore sul terreno di gioco per circa 40 minuti può sicuramente aver influito sull’esito della gara penalizzando la squadra avversaria e pertanto è stato disposto di ripetere il match che è stato programmato per il 12 dicembre.

Nell’ottava giornata del girone A di Eccellenza femminile l’Academy Pro Vercelli è stata sconfitta in casa dal Torino Women per 3-0.

In settimana si era giocata invece la terza giornata del secondo turno della Coppa Piemonte Valle d’Aosta di Prima Categoria che ha visto il Gattinara imporsi per 3-1 a Trecate con reti di Iaria, Panipucci e Mussa. Il Gattinara è qualificato al turno successivo.