Mokaor, passo falso: Alessandria passa al PalaPiaccio 1-3

Passo indietro per la Mokaor Vercelli che ieri pomeriggio, nell'incontro valevole per la quinta giornata di regular-season, è stata superata sul parquet amico dal PalaPiacco dal team dell’Alessandria Volley (3 a 1). “Brutta sconfitta – il pensiero dei dirigenti bicciolani – subita nella gara che doveva essere della svolta e contro un avversario certamente alla nostra portata. Merito comunque alle alessandrine che hanno giocato con grinta e determinazione, ma le nostre ragazze potevano e dovevano fare molto di più”. Partono meglio le ospiti che si aggiudicano il primo set (25 a 23). Parziale fotocopia il secondo, con le avversarie che tengono in mano il pallino del gioco e le vercellesi che inseguono e soccombono (25 a 23). Nel terzo, capitan Bertinazzi & C. accorciano le distanze (25 a 19), ma nel quarto sono ancora le alessandrine che conquistano parziale (25 a 17) e vittoria finale. MVP del match Mossetti, che nonostante la lunga assenza dai campi da gioco, ha realizzato 13 punti e disputato un'ottima prestazione.