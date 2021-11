"Cento ragazzi nel nostro settore giovanile"

Sono circa cento i bambini del settore giovanile del Cavaglià sotto la guida di Bartolomeo De Rosa che illustra l’evolversi e la crescita della sua società.

"Siamo ripartiti piuttosto bene, abbiamo lavorato tanto in estate e questo ha dato i suoi frutti riuscendo ad allestire cinque squadre con circa cento bambini. Domenico Romeo è il coordinatore del settore giovanile del Cavaglià, allena anche i 2010, mentre Piero Borri guida i 2009. Le altre annate, i 2011/2012, i 2013, i 2014/2015, sono invece seguite da Romeo con un pool di giovani istruttori che stiamo crescendo e facciamo ruotare fra i vari gruppi. Con la società ci mettiamo tanta passione per questo progetto giovanile ma abbiamo anche altre idee e progetti ai quali stiamo lavorando. C’è il “progetto vita” che è rivolto agli istruttori in cui si lavora sulle nozioni fondamentali del mondo dello sport in generale, non solo sul calcio, quindi sulla motricità, e sugli stili di vita come non fumare, non dire parolacce, sul tenere atteggiamenti adeguati, tutte cose che poi gli istruttori devono trasmettere ai bambini. Siamo giovani e ambiziosi, vogliamo far crescere questa società".

De Rosa continua: "Abbiamo inoltre anche un altro progetto legato ai bambini dai 3 ai 5 anni, di motricità. Per il futuro del Cavaglià invece sto lavorando in modo che da marzo-aprile del prossimo anno, oltre a far crescere il settore giovanile, si possano porre le basi per avere la prima squadra, che sarà quindi lo sbocco finale dei ragazzi delle nostre formazioni giovanili, e il settore femminile: sono due obiettivi a cui tengo molto. Vogliamo portare più bambini a fare sport e averne meno in giro per il paese o a non fare nulla di concreto. Il Cavaglià è una grande famiglia che si pone l’obiettivo di istruire i ragazzi in modo che tutti poi divengano uomini e donne nel migliore dei modi. Abbiamo tanti genitori che ci aiutano a livello logistico ed organizzativo, siamo un bel gruppo di persone che lavora in una sola direzione".