Assegnati gli Oscar dello sport vercellese

Tra l’amichevole e l’assolutamente autorevole, il rilassato e l’inevitabilmente emozionante, sono stati assegnati i Premi Panathlon per la stagione 2019-20 nella sala d’onore del Modo Hotel di Vercelli. Finalmente, è il caso di dirlo, data la pandemia in corso, che ha costretto l’orgoglioso presidente del club vercellese Agostino Gabotti (“Qui siete i benvenuti, qui è la vostra casa: la parola chiave è la cultura dello sport, per cui vi diciamo grazie e non sono parole né retoriche né a vuoto, la cui importanza affiorerà sempre più chiaro nel corso della vostra vita”, ha sorriso, rivolgendosi ai giovani premiati) e il Consiglio del club service degli sportivi ad una ‘calendarizzazione’ traslata nei tempi e che aveva visto un inedito prodromo addirittura lo scorso dicembre 2020. I Premi, da sempre considerati l’Oscar dello sport vercellese sono assegnati da una commissione aggiudicatrice interna al Club coordinata da Federico Borello: scelte che negli anni si sono sempre rivelate molto attente, ricadendo su atleti che si sono poi confermati ai vertici nazionali ed internazionali delle loro rispettive categorie o, semplicemente, come ben ricordato da Paola Piola “nella vita”. Alla serata, oltre ai soci, ai premiati, a dirigenti, tecnici, familiari e appassionati, hanno partecipato il Governatore del Distretto Piemonte Valle d’Aosta Maurizio Nasi (“Lo sport al centro”, slogan da me coniato anni fa sta prendendo sempre più piede all’interno dei nostri club piemontesi e non posso che rallegrarmene”), la delegata Provinciale del CONI Laura Musazzo (“nel ricordo di Paolo Sala continuate ad esprimere le vostre preferenze per l’iniziativa de La Sesia ‘Vota il campione” tramite i tagliandi del giornale), l’assessore allo sport del Comune di Vercelli Mimmo Sabatino (“…ai dirigenti delle realtà sportive cittadine, dico chiamatemi pure ed esponete le vostre esigenze: faremo tutto il possibile non solo per ascoltarvi, ma anche per risolverle”), e la sopracitata relatrice prof.ssa Paola Piola che ha introdotto con maestria la consegna dei riconoscimenti (tratteggiati con la consueta grazia dalla giornalista e socia Raffaella Lanza), parlando in maniera calda, qualificata e appassionata dell’esempio di suo padre, il grande Silvio, ma anche di un alto e personale approccio psicoterapeutico professionale in casi che sono stati “…agganciati prima e poi risolti grazie alla pratica – ma anche alla mitologia in essa contenuta – sportiva”.

Questi i premiati: Pierluigi Davanzo (GSD Castigliano), Sofia Vescovo (Piemonte Sport Femminile), Daniela Molinari e Giorgio Ardizzoni (AR.SA Dance Sportiva), Martina Michelone e Giulio Perucchini (ASD Skating), Tommaso Morello e Alex Cardano (Basket Club Vercelli Rices), Marzia Cena, Federica Ariaudo e Giovanni Verduchi, (AS ProVercelli Scherma), Salvatore Cacciottoli del GSD Canadà (per i 40 anni di attività del sodalizio), Graziella Castellino (Yoga Satyananda Ashram), Giuseppe Balerini (Pro Vercelli Pesistica), Ilaria Criaco, Rim Laghrib e Ester Pozzati (Società Ginnastica Pro Vercelli), Emanuele Bellanova e Claudio Sassone (ASD Atletica Vercelli), Marco Mazzarda e Filippo Ferresi (New Master Club Vercelli), Francesca Putrino (Vigor Club Vercelli), Simone Saporito e Federico Rubino (Rosa Blu). Il vincitore assoluto del Premio Panathlon 2019-20 è – ricordiamo – lo spadista, nipote del leggendario maestro Victor Kulcsar, Enrico Piatti (già festeggiato al Broletto di Vercelli a fine 2020, il campione del Mondo di spada U17 non presente al Modo per impegni agonistici, sicché la targa è stata consegnata al padre Mario Piatti, dall’assessore Sabatino). Menzione speciale è stata quindi riservata a Carlo Olmo per quanto fatto con la "Sua" Accademia Shen Qi Kewoon Tai di Vercelli: "Il Premio - ricorda Gabotti - gli sarà consegnato durante una successiva conviviale Panathlon a lui dedicata".

Su La Sesia di venerdì 19 novembre l'articolo completo e le foto di tutti gli atleti premiati