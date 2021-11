Al Modo Hotel gli Oscar dello sport vercellese

Cresce l’attesa per la consegna, che avverrà venerdì 12 novembre alle ore 18.30 presso il Modo Hotel, dei “Premi

Panathlon e Fair Play”: si tratta degli Oscar dello sport vercellese, afferenti la stagione sportiva 2019-20. La serata sarà

introdotta da una conferenza della professoressa Paola Piola, che del club degli sportivi è socia. Oltre al vincitore, lo

spadista Enrico Piatti, già premiato lo scorso 30 dicembre, saranno consegnati riconoscimenti ad altri 20 atleti, segnalati

dalle società sportive cittadine e varati dalla commissione del Panathlon, coordinata da Federico Borello. Il presidente

del club Agostino Gabotti è emozionato: “Per la prima volta abbiamo pensato di dare a questi ragazzi qualcosa di

inedito e particolare”. Il Governatore dell’Area Piemonte Valle d’Aosta del Club Maurizio Nasi: “L’occasione è unica

non solo per testimoniare l’importanza della applicazione e delle doti di questi ragazzi, sfociati in risultati importanti

nelle loro rispettive discipline, ma anche per condividere un momento di serenità e felicità, ma anche di orgoglio di cui

conserveranno – credo – il ricordo per tutta la loro vita, facendo conoscere i principi su cui si basa il nostro Club”.

Sembrano parole retoriche, ma chi fa sport seriamente, ogni giorno lo sa bene: a volte, un gesto sportivo che abbia

messo in risalto la correttezza della condotta anche a discapito del risultato, può esser spesso anche più importante di un

trofeo o di una coppa. Perché rimane per sempre.