Tra gare internazionali e solidarietà

Grande successo di partecipazione sabato al Gc Cavaglià per il The Challenge By Bluvacanze (18 buche, Stableford – 3 categorie), tappa del circuito con finale internazionale organizzato da www.persimmon.golf, che ha visto al via 100 partecipanti. La gara era valida anche come match di ritorno della sfida Interclub con il Gc Courmayeur che si è aggiudicato il successo grazie al vantaggio accumulato nell’andata disputata in Valle d’Aosta in estate. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Gianni Franco Bazzana Courmayeur punti 31, 1° Netto Rudy Saccà Cavaglia' 33, 2° Netto Marco Spigolon Crema 33, 3° Netto Luca Pressendo Courmayeur 33. 2a categoria: 1° Netto Andrea Russi Settimo 43, 2° Netto Egidio Barbero Settimo 37, 3° Netto Lorenzo Paravella Cavaglia' 37. 3a categoria: 1° Netto Flavio Genova Touristgolf 38, 2° Netto Enrico Maria Bianchi Courmayeur 36, 3° Netto Michele Azeglio Cavaglia' 36.



Schellino “Segui Il Cuore”

Domenica spazio alla solidarietà al Gc Cavaglià che ha ospitato la tappa del circuito “Segui Il Cuore” (18 buche, 3 categorie Stableford) organizzato da “Lions Golfisti Varese” a favore del Banco di Mutuo Soccorso in aiuto a quei cittadini che, a causa della pandemia, sono entrati in una fase di difficoltà economica sociale. Premiati. 1a categoria: 1° lordo Paolo Schellino Cavaglia' 31, 1° Netto Giulia Meggiorin Cavaglia' 34 2° Netto Gianni Massaglia Cavaglia' 34. 2a categoria: 1° Netto Antonio Venegoni Touristgolf 41, 2° Netto Giulio Gasloli Crema 36. 3a categoria: 1° Netto Pierangelo Tarizzo Biella Betulle 40, 2° Netto Sara Cerreia Vioglio Grugliasco 39. 1° Ladies Silvia Malinverni Cavaglia' 34. 1° Seniores Giovanni Timossi Panorama Golf 35. Nearest to the pin unico buca 6 Patrizio Ubezio m. 0,80.



Domenica tra gioco e degustazioni al Gc Cavaglià

Per questo fine settimana al Gc Cavaglià c’è in programma una gara singola che regalerà “gustose” soddisfazioni a tutti i partecipanti. Domenica si giocherà infatti la prova del circuito l’Ottavo Sapore Golf Trophy (18 buche, Stableford - Iscrizione gara soci 20€, esterni gara + green fee 70€) che proporrà una degustazione di prodotti del Roero.