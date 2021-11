Csi: le inseguitrici vogliono mettere pressione alla capolista

Ultimo turno infrasettimanale del girone d’andata del campionato Csi 2021/2022. A cinque giornate dal giro di boa la classifica rimane molto corta, soprattutto nella zona play off, con sei squadre in 4 punti. Continua anche la caccia alla capolista Sporting Santhià, atteso da qui alla fine dell’andata, da tre scontri molto impegnativi. Dopo il pareggio nel weekend, lo Stroppiana cerca di tornare subito alla vittoria contro il Livorno Ferraris, reduce dal netto 3 a 0 contro il Crova. Anche il Villata deve vincere assolutamente per continuare a mettere pressione alla capolista. Davanti, nel match di mercoledì alle 20.45, ci sarà la Polisportiva Rivese, bisognosa di punti per allontanarsi dal fondo della classifica. Avversario ostico per il Borgo d’Ale, che martedì sfida la Sangermanese, squadra che ha già dimostrato di poter ribaltare il pronostico. Match interessante tra Crova e Warriors, divise da un solo punto in classifica e reduci entrambe da una sconfitta per 3 a 0. Il Club Atletico Varsej affronta il Costanzana Dream Team, unica squadra senza vittoria. La compagine di Pezzana rimane a ridosso della zona play off ma deve continuare a macinare buoni risultati. Big match di questa giornata lo scontro tra Rangers e Sporting Santhià. Tre sono le lunghezze che separano le due squadre, che al momento occupano la seconda e la prima piazza della classifica. Alla fine di questo turno la classifica potrebbe diventare ancora più corta. Dopo il turno di riposo, l’Alice Castello torna in campo contro il Castigliano, vincitrice nella scorsa giornata. Ai box il Trino ’04 che rivedremo in campo nel weekend.