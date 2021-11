La Primavera batte agevolmente il Legnago

Due vittorie e due sconfitte nel weekend dei baby leoni delle giovanili della Pro Vercelli. Successo rotondo per la Primavera contro il fanalino di coda Legnago Salus. La vittoria delle bianche casacche è firmata da Modesti, Boltney e Dall’Olio. La squadra di Massimo Gardano rimane al terzo posto a quota 10 punti, a meno cinque dalla vetta. Successo anche per la Juniores Under 19, che supera l’ostacolo Rg Ticino 3 a 1 con le reti di Passanante, Asteriti e Martinazzo. I ragazzi di Chicco Rossi tornano alla vittoria dopo due pareggi. Gli Under 14 perdono 3 a 2 nel pirotecnico derby contro i grigi dell’Alessandria. Alla squadra di mister Palombo non bastano i gol di Vidoli e Valentino per portare a casa un punto. Sconfitta anche per l’Under 15 regionale, che in casa perde 3 a 1 contro i granata del Torino. A riposo in questo turno l’Under 17, LlUnder 16 e l’Under 15 che al ritorno in campo sfideranno tutte e tre la Pro Patria.