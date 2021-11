Csi: frena lo Sporting, ne approfittano Villata e Rangers

Inciampa la capolista, ne approfittano le inseguitrici. Questo il riassunto telegrafico dell’undicesima giornata del campionato Csi 2021/2022. Pareggio per 1 a 1 nello scontro in zona play off tra Borgo d’Ale e Stroppiana. In gol Pisardo e Piolotto. Continua la serie di sconfitte del Trino ’04, battuto dal Villata per 4 a 1. Reti di Ferla, Dell’Olmo, Finocchiaro e Varelli. Per i trinesi Guaschino. Un punto a testa per Polisportiva Rivese e Mi.Vi.Da. Il match dei Cappuccini finisce 2 a 2 con gol di De Lorenzo e Spinelli per i padroni di casa, mentre per gli ospiti reti di Dappiano e Sedini. Reti bianche nella partita tra la capolista Sporting Santhià e il Club Atletico Varsej. Quest’ultima conferma il suo buon stato di forma, raccogliendo il sesto risultato utile consecutivo. Il Celtic torna alla vittoria, battendo la Sangermanese per 3 a 2. A tabellino la doppietta di Zola e il gol di Peli. Agli ospiti non bastano un’autorete e il gol di Leone per portare a casa un punto. Trionfa il Castigliano nel match di bassa classifica con il Costanzana. La vittoria fuori casa è firmata da Sanelli e Nicolini. Per il Dream Team in gol Bazzo. Successo netto del Livorno Ferraris, che vince in casa per 3 a 0 contro il Crova con i gol Curo, Follis e Toninello. Chiude la giornata un altro 3 a 0, questa volta in trasferta, dei Rangers sul campo dei Warriors, con le reti di Hajoubi, Sylla e Mourid. A riposo in questa giornata l’Alice Castello.

Classifica: Sporting Santhià 25*, Villata 22*, Rangers 22*, Stroppiana 22*, Celtic 21, Borgo d’Ale 19, Club Atletico Varsej 18*, Alice Castello 16*, Mi.Vi.Da Crescentino 15*, Livorno Ferraris 15, Sangermanese 13*, Crova 10*, Trino ’04 10, Polisportiva Rivese 10, Warriors 9, Castigliano 7*, Costanzana Dream Team 0*.

* una partita in meno