Vittorie per Alicese Orizzonti Virtus e Academy Pro Vercelli

Importantissima vittoria per l’Alicese Orizzonti in Eccellenza, torna al successo la Virtus Vercelli in Prima Categoria, così come l’Academy Pro Vercelli in Terza Categoria dove si impongono anche Crescentinese e Canadà, mentre fa bottino pieno nell’Eccellenza femminile l’Academy Pro Vercelli. Giornata a luci alterne per le vercellesi quella odierna.

Era l’undicesima giornata quella disputata nel girone A di Eccellenza, aperta sabato sera dall’anticipo che ha visto imporsi lo Stresa per 1-0 sul Borgovercelli a un quarto d’ora dal termine. Oggi pomeriggio invece spicca il successo casalingo dell’Alicese Orizzonti che ha battuto 3-1 il Città di Baveno: sotto per l’autorete di De Palma, i ragazzi di mister Marco Mellano hanno rimontato col pareggio di Ramundo, il vantaggio di Fiorenza in tap in dopo il rigore respinto dal portiere allo stesso giocatore, e il gol che ha chiuso il match da parte di Mane. Pareggio ad Oleggio per la LG Trino, 2-2, con i trinesi in vantaggio con Brugnera, poi sotto 2-1 e infine il pari ancora firmato da Brugnera.

Giornata negativa la nona nel girone A di Promozione dove il Santhià è stato sconfitto per 1-0 sul campo del Briga e il Bianzè per 1-0 sul campo della Juventus Domo.

Si disputava la nona giornata nel girone B di Prima Categoria, col Gattinara a riposo. Torna al successo la Virtus Vercelli con l’1-0 casalingo firmato da Petasecca contro il San Nazzaro Sesia. Pirotecnica la sfida più attesa disputata al “Mario Bassanino” dove il Cigliano alla fine, dopo un match ricco di reti, ha dovuto cedere 3-4 contro la Junior Pontestura: ciglianesi in gol con un’autorete, Savant Ros e Carnaroglio. Dividono invece la posta le due Pro nella sfida tutta vercellese: 2-2 tra Pro Roasio e Pro Palazzolo con i padroni di casa a segno con Gallo e Dedonatis, ospiti con Spinello e Mardi.

In testa al girone resta il terzetto composto da Virtus Vercelli, Junior Pontestura e Valle Cervo Andorno a 17 punti, seguiti dal Valdilana Biogliese a 16.

Giovedì 11 novembre alle 20,30 torna in campo la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria: il Gattinara nel primo match del triangolare del secondo turno ha sconfitto l’Ornavassese per 4-2, la quale ha poi battuto 2-1 il Trecate che giovedì sera ospiterà il Gattinara.

Ottava giornata in Seconda Categoria con la sconfitta del Lozzolo, nel girone A, in casa contro la Dinamo Bagnella, 1-2, con rete di Khouma. Nel girone B termina 0-0 a Recetto la sfida tra River Sesia e Olimpia Sant’Agabio. Nel girone C pari per 1-1 a San Francesco al Campo tra Ardor e Livorno Ferraris, in rete Tonello.

Tre sfide tra vercellesi nella settima giornata del girone di Vercelli della Terza Categoria. L’Academy Pro Vercelli capolista torna al successo battendo in casa 3-0 la Fusion Tronzano Polisport con reti di Onida, Canaj e Baronchelli. Terzo successo di fila per il Canadà che passa per 2-0 sul campo della Tricerrese Andrea Bodo con doppietta di D’Arco. Corsara la Crescentinese che vince 3-2, con doppietta di Colla e rete di Franzè, in casa del Palestro, a segno con Bazzano e Petrarulo. Pareggio esterno per il Lenta 2011 in casa dell’Accademia Soccer Biella, 1-1 firmato Catalano.

Nella settima giornata del girone A dell’Eccellenza femminile rotondo successo per l’Academy Pro Vercelli che si impone per 4-0 sul campo del Cit Turin Lde con la doppietta di Lo Surdo e le reti di Vaccarone e Vitiello.