Mokaor, brutto stop a Venaria

Passo falso per la compagine femminile della Mokaor Vercelli che ieri è stata superata per 3 a 1 sul campo del Venaria Real Volley. “Peccato per la grande occasione persa – fanno sapere in casa bicciolana – contro un buon avversario, ma sicuramente alla nostra portata. Pur dominando la gara per lunghi tratti, ci è mancata quella cattiveria nelle fasi decisive dei set, che alla fine ha fatto purtroppo la differenza in negativo. Sappiamo che quest’anno ci sarà da lavorare sodo per conquistare la salvezza e la strada è ancora lunga”. Partono bene le vercellesi, che nel primo parziale riescono a conquistare cinque punti di vantaggio, poi vengono raggiunte sul 21 pari e superate al fotofinish dalle torinesi (26 a 24). Sotto di un set a zero, le ragazze allenate dal duo Gherardi – Vigliani non si danno per vinte e pareggiano subito i conti (25 a 15). Nel terzo si lotta punto a punto fino al rush finale, quando sono ancora una volta le padrone di casa ad avere la meglio (25 a 23). Galvanizzate, nel quarto le torinesi prendono il sopravvento e chiudono la pratica (25 a 16). MVP della gara la giovane Comello, che ha totalizzato 18 punti.