Impresa Multimed: Biella battuta al quinto set

Importantissimo successo al quinto set per la compagine maschile del Multimed Volley Vercelli che tra le mura amiche del PalaPiacco, ha avuto la meglio contro la corazzata Ilario Ormezzano Sai Biella (3 a 2). “Il lavoro di preparazione alla partita svolto durante la settimana ha dato i suoi frutti – il commento dell’head coach vercellese Cristiano Giribuola – ed i primi due set sono stati perfetti, tanto che anche i nostri avversari sono rimasti alle corde. Poi chiaramente dal terzo ci hanno preso le misure e complice anche un leggero calo da parte nostra, i biellesi sono riusciti a riaprire la gara. Merito però ai miei ragazzi che al tie-break hanno tirato fuori gli artigli e dominandolo dal primo all'ultimo punto, hanno conquistato una vittoria importante. Chiaramente potevano essere tre punti, ma siamo certamente molto soddisfatti per il bel gioco espresso. Dobbiamo continuare così”. Partono forte i vercellesi che dominano ed in breve si portano sul 2 a 0 (25 a 17 e 25 a 11). I biellesi però non ci stanno e prima accorciano le distanze (25 a 20), poi portano la gara al quinto (25 a 17). Al tie-break, sono però i padroni di casa che riprendono in mano le redini della sfida (15 a 7), conquistando la vittoria finale.