Scienza intenzionato a cambiare: "Bisogna sparigliare un po' le carte"

Beppe Scienza spiega, racconta, cerca e trova le parole per tante cose. Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico sa perfettamente che la gara di Gorgonzola sul campo dell’Albinoleffe è già uno spartiacque importante per la stagione: “Non cerco alibi, ma è evidente che, dopo le prime 4 o 5 partite, non abbiamo più avuto la rosa al completo. Questo, ovviamente, non giustifica e non spiega una prestazione come quella di domenica scorsa. Rispetto le opinioni di tutti e accetto le critiche. Rispetto, però, il lavoro mio e quello della squadra che, per tutta la settimana, diamo tutto per questa maglia e per questa società. Il mio rammarico e dispiacere per domenica scorsa è stato non aver avuto una reazione di orgoglio. Che, invece, è quello che ci vorrà domani (domenica, ndr). Ho sempre creduto e credo in questa squadra, per questo sono sicuro che contro l’Albinoleffe sapremo dare risposte convincenti”. In vista della trasferta in terra bergamasca, la Pro Vercelli recupererà Bruzzaniti, ma dovrà fare a meno di Macchioni, Tintori, Belardinelli, Rolando e Parodi. Le assenze dei primi tre, tutti “under”, complicherà ulteriormente le decisioni del tecnico, visto che le bianche casacche hanno scelto di schierare sempre almeno tre giovani in campo per poter beneficiare dei contributi previsti. Per quanto riguarda il ruolo di portiere, Valentini è favorito su Rendic. Il mister, tra l’altro, fa capire – tra le righe, ma non troppo – che ci saranno cambiamenti: “Bisogna sparigliare un po’ le carte, visto che lo spartito sta portando poco…”.

Appena prima della conferenza stampa è stata presentata la nuova maglia delle bianche casacche; è un verde che richiama i colori del Palmeiras in onore del club brasiliano, con cui storicamente esiste un rapporto di vicinanza, mantenuto vivo anche di recente