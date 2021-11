Riparita l'attività del Buzzi Trino

Il Buzzi Volley Trino ha ripreso l’attività con la fine di ottobre in collaborazione con la Junior Volley Casale. Ad allenare le ragazzine trinesi ci sono le allenatrici del Buzzi Volley Elena Cavalchino, Raffaella Liguori, Gisela Citta, Ilenia Saettone e dalla Junior Monica Mellina.

"Siamo ripartiti con il mini volley il mercoledì e il venerdì dalle 16,30 alle 17,30 e le Under 12-13-14 dalle 17,30 alle 18,30 delle stesse giornate - spiega Cavalchino - Abbiamo instaurato la collaborazione con la Junior Volley Casale che ci sostiene con dei suoi allenatori, visto che il nostro problema principale è proprio reperire dei tecnici. Abbiamo due gruppi, da 6 a 10 anni, e dal 12 a 14 anni, ci alleniamo ma per ora non si parla di campionati. Ci alleniamo sempre alla Buzzi, con spogliatoi totalmente nuovi e chi fosse interessato può contattarci allo 0161-801502, al 338-3524587 e al 328-8554294. Siamo appena ripartiti e confidiamo di tornare a crescere numericamente dopo la lunga sosta dovuta al Covid.