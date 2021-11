Livorno Ferraris, si avvicina l'esordio

Esordiranno mercoledì 10 novembre alle 21 la Promozione femminile e giovedì 11 novembre alle 20,30 la Prima divisione maschile, entrambe al “Pala Possis”, del Livorno Ferraris. Le ragazze allenate da coach Francesco Rimedio esordiranno contro il Chieri, i ragazzi di coach Enrico Bonafin contro il Golden River.

La società livornese sta però andando forte anche sui giovani che attualmente sono circa 65-70, come spiega l’istruttore Fabio Mosca: "Il nostro minibasket è ripartito alla grande e abbiamo oltre 60 bambini tutti di Livorno Ferraris, ma stiamo ancora crescendo di numero. Gli allenamenti sono affidati al sottoscritto, a Nicola Miglietta, Enrico Bonafin, Gabriele Gambarotto, Miriam Hayan, Gabriele Armellin e Gianmarco Misuraca. Abbiamo lavorato bene ed ora abbiamo circa 12-14 bambini per gruppo che dopo le amichevoli a metà novembre inizieranno con i tornei. La nostra è una piccola realtà che però funziona molto bene, in cui genitori collaborano portando anche sponsor. Nonostante le spese dovute al Covid, circa mille euro al mese per sanificare palestra e spogliatoi, non abbiamo mai aumentati i prezzi d’iscrizione. Sta piacendo molto ai genitori di trovare sempre una palestra pulita a puntino e una bella organizzazione. Rispettiamo in pieno le norme anti Covid e offriamo un servizio preciso. Un altro bel tassello è che tutti gli allenatori della nostra società sono livornesi. Ci fa piacere poi che anche le due squadre senior siano ripartite con tanta voglia di giocare".