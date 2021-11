La Pro presenta la terza maglia: è un onore al gemellaggio con il Palmeiras

Con una scelta illuminata e lungimirante, la Pro Vercelli onora il gemellaggio col Palmeiras, presentando la terza maglia ufficiale della stagione 2021-22 (ma potrebbe diventare stabile in futuro), in onore del club campione in carica del Brasile e della Copa Libertadores (la seconda, dopo quella del 1999).

Il club paulista fu infatti fondato in onore della tournee di Pro Vercelli e Torino nell'estate 1914. Il nome originale "Palestra Itália" (da cui il nome allo stadio) venne poi mutato con quello attuale di Palmeiras il 13 settembre 1942, dopo l'entrata in guerra del Brasile contro le nazioni dell'Asse, composto da Germania, Italia e Giappone. Si tratta di un viraggio indubbiamente suggestivo ed elegante, che se da un lato è citazione ed omaggio agli amici oltreoceano, può anche ricordare la terza maglia 'verdone' della Nazionale di Mancini, Campione d'Europa. Insomma: un'operazione che suggella in una perfetta sintesi nostalgia, amicizia, senso e orgoglio storico e marketing. Più di così, obbiettivamente, pare difficile. Appassionati e collezionisti sono già sulla rampa di lancio.