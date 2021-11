Under 14 My Glass, esordio con il botto

Esordio con il botto per la formazione dell'Under 14 dell’S2M Volley allenata dall’esperta Laura Agostinoni e sponsorizzata “My Glass” che ha avuto la meglio, in trasferta, sull’ostica compagine dell’Alessandria (3 a 1). “Una grandissima soddisfazione sia per i tre punti pesanti che siamo riusciti ad ottenere – fanno sapere i dirigenti del sodalizio bicciolano – sia per avere vendicato, sportivamente parlando, la sconfitta subita lo scorso anno in semifinale Under 13, al golden set dopo una gara tiratissima, proprio contro le stesse atlete. Di strada da fare naturalmente ce n'è ancora tanta e dobbiamo migliorarci soprattutto in difesa e ricezione, ma si è comunque visto un ottimo atteggiamento da parte delle ragazze, scese in campo con grande grinta e determinazione”. Conquistato il primo parziale (25 a 14) le vercellesi vengono subito raggiunte dalle locali (26 a 24), ma nel terzo sono brave a riprendere il controllo (25 a 21), chiudendo poi al fotofinish il quarto (26 a 24). A referto: Caricati, Ippolito, Rrucaj, Cerutti, Maestrelli, Vercellone, Ruffilli M., Ruffilli C., Pessetti, Bossola, Lamaj e Carpani.