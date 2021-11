Le giovanili del Livorno calcio allo stadio per Torino-Sampdoria

Serata allo stadio per i ragazzi del settore giovanile della ASD Livorno Ferraris Calcio. Grazie alla recente collaborazione con la Torino FC Academy. Sabato 30 ottobre i giovani atleti, accompagnati dai dirigenti della società e da altri appassionati, sono stati ospiti della società di Urbano Cairo allo stadio Grande Torino per assistere alla sfida tra Toro e Sampdoria, vinta poi dagli uomini di mister Juric per 3 a 0 “Sabato sera le rispettive fedi calcistiche sono state messe da parte – confida il DS Marco Sibino – la cosa più bella è stata vedere la gioia dei nostri tesserati, dai più grandi ai più piccoli, tifare ed esultare ad ogni gol del Toro. Abbiamo lavorato molto come società e ci sentiamo realizzati per questo riconoscimento. Ma sappiamo benissimo che siamo solo all’inizio, ma siamo sulla buona strada. Oltre ad allenare la tecnica dei nostri ragazzi, coltiviamo la passione per il calcio, perché senza di essa non si possono raggiungere gli obiettivi che come Società ci siamo prefissati. E giornate come quella di sabato scorso sono l’esempio di come la passione per questo sport muova le persone e porti le famiglie allo stadio. Come ASD - conclude Sibino – abbiamo mosso 150 appassionati che spero si possano ricordare di questa serata di sport per passione per molto tempo, resa possibile grazie alla Torino FC Academy”.