Giovanili Pro: pareggio per l'Under 17 con l'Entella

Una vittoria, due pareggi e due sconfitte il bilancio del weekend dei baby leoni della Pro Vercelli. 1 a 1 tra la Virtus Entella e l’Under 17, con il gol di Rossi. La squadra di Stefano Melchiori rimane al quarto posto a quota 8 punti. Battuta d’arresto per i Giovanissimi Under 15, che perdono 2 a 0 e si fanno superare in classifica dalla Virtus Entella. Dopo il turno di riposo, l’Under 14 torna in campo con una sconfitta per 2 a 0 contro la seconda squadra della Juventus. Pareggio per 1 a 1 tra la Juniores Under 19 e il Pont Donnaz Hone Arnad fanalino di coda in classifica. Infine, prosegue la striscia di risultati utili dell’Under 15 regionale che vince anche sul campo del Cenisia con il risultato di 2 a 1, restando a meno due dalla capolista Pianezza. Turno di riposo per la Primavera e per gli Allievi Under 16, che torneranno in campo rispettivamente il 6 e il 14 novembre contro Legnago Salus e Pro Patria.