Csi: lo Sporting Santhià prova la fuga

Prove di fuga per lo Sporting Santhià. Nella decima giornata del campionato Csi 2021/2022, la capolista si è imposta per 5 a 0 sul campo del Costanzana Dream Team, fanalino di coda, con i gol M. Lerro, Migliorini e la tripletta di M. Vedda. Perde terreno il Villata, che contro l’Alice Castello non va oltre il 2 a 2. Reti di Dell’Olmo per i padroni di casa, mentre per gli alicesi Verzella e Kryeziu. Sconfitta a sorpresa del Borgo D’Ale sul campo del Crova. I padroni di casa strappano il 3 a 2 grazie alle marcature di Farabella e Menicozzi. Per gli ospiti Gol di M. Gariglio e A. Gariglio. Continua a risalire la classifica la Sangermanese, che con la vittoria per 2 a 1 sulla Polisportiva Rivese firmata da Paura e Berti conquista per la terza volta consecutiva i tre punti. Successo di misura targato Hajoubi per i Rangers contro il Livorno Ferraris. Altra sconfitta per il Trino ’04, che capitola 3 a 0 sul campo del Mi.Vi.Da. Per i crescentinesi marcature di Speranza, Dappiano e Marino. Il Club Atetico Varsej batte 2 a 1 gli Warriors, raggiungendo la seconda vittoria consecutiva grazie a i gol di Chiumento e Fraternali. Per i guerrieri rete di Ferraro. Tre punti che valgono il secondo posto per lo Stroppiana, che batte 2 a 0 i Celtic con il rigore di C. Brasco e il gol di Crosio. Turno di riposo per il Castigliano. Classifica: Sporting Santhià 24*, Stroppiana 21*, Villata 19*, Rangers 19*, Celtic 18, Borgo d’Ale 18, Club Atletico Varsej 17*, Alice Castello 16, Mi.Vi.Da Crescentino 14*, Sangermanese 13*, Livorno Ferraris 12, Crova 10*, Trino ’04 10, Polisportiva Rivese 9, Warriors 9, Castigliano 4*, Costanzana Dream Team 0*.