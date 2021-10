Sorridono Lg Trino, Bianzè, Santhià e Canadà

Sorride la LG Trino in Eccellenza, doppia vittoria vercellese in Promozione e in Prima Categoria con Bianzè, Santhià, Cigliano e Gattinara, vittorie per Lenta 2011, Canadà, Crescentinese e Palestro in Terza Categoria. Ma si registrano anche alcuni tonfi clamorosi.

Nel girone A di Eccellenza si giocava la decima giornata e l'unica vercellese a gioire è la LG Trino di mister Roberto Gioia che batte al "Picco" il Verbania per 3-2 dopo essere stata due volte in svantaggio, recuperato prima con Caposele e poi con Brugnera che è anche l'autore del gol vittoria all'81'. I trinesi salgono a 11 punti mentre restano a 6 punti il Borgovercelli, battuto 1-0 in casa dall'Oleggio, e l'Alicese Orizzonti, sconfitta 1-0 a Borgomanero dall'Accademia.

Ottava giornata positiva nel girone A di Promozione. Sabato sera il Bianzè ha battuto 3-2 il Bulè Bellinzago con doppietta di Federico e rete di Osenga. Domenica pomeriggio il Santhià ha invece sconfitto 3-0 la Sparta Novara con rete di Sebastiano Comotto e doppietta di Mercandino. Il Bianzè sale al quinto posto con 14 punti, il Santhià a 11.

L'ottava giornata cambia gli equilibri nella classifica del girone B di Prima Categoria che ora vede in testa Junior Pontestura, Valle Cervo Andorno e Virtus Vercelli a 14 punti, seguite a 13 da Ponderano, Valdilana Biogliese e La Vischese, a 12 da Gattinara e Pro Palazzolo. Tra le vercellesi il Cigliano sale a 10 punti e la Pro Roasio conquista il primo punto. La Virtus Vercelli perde 2-0 il big match in casa del Ceversama Biella, il Gattinara batte 2-0 La Vischese con reti di Iaria e Panipucci e risale la china. Vittoria per 2-1 del Cigliano in casa della Strambinese con doppietta di Germano. Pari della Pro Roasio a San Nazzaro Sesia per 1-1 col rigore siglato da Rimi. Riposava la Pro Palazzolo.

Settima giornata in Seconda Categoria. Nel girone A il Lozzolo pareggia 2-2 in casa con il Bettole con reti di Botto e Belviso. Nel girone B nettissima sconfitta del River Sesia a Vignale contro la Pro Novara, 6-0. Nel girone C il Livorno Ferraris dopo un primo tempo a reti inviolate cede nella ripresa per 4-0 in casa del Fiano Plus.

Sesta giornata nel girone di Vercelli di Terza Categoria e prima sconfitta per l'Academy Pro Vercelli battuta 4-2 sul campo del Canadà a segno con doppietta di Fontanazza e reti di D'Arco e Soncini, mentre sono andati in gol Ciampanelli e Palumbo per l'Academy che resta prima a 15 punti davanti al Palestro che sale a 13 dopo aver vinto 3-2 in casa del Masserano Brusnengo con doppietta di Petrarulo e gol di Seletto. Scende al terzo posto, a 11 punti, la Tricerrese Andrea Bodo che ha perso 3-1 (gol di Omar Ajaraam) in casa della Crescentinese a segno con Franzė su rigore, Esposito e D'Aniello. Vittoria per 2-0 del Lenta 2011 in casa contro il Villanova con reti di Albertano e Fanetti. Sconfitta casalinga infine per la Fusion Tronzano Polisport battuta 1-0 dalla Cossatese.