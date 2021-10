La Multimed cade con l'Altiora

Prima sconfitta in campionato per la compagine maschile del Multimed Volley Vercelli che ieri sera è stata superata in trasferta dall’Altiora Volley (3 a 1). “Un passo indietro rispetto alle prestazioni precedenti – il commento dell’head coach vercellese Cristiano Giribuola – dal qual quale sono emerse le insicurezze che ovviamente fanno parte del percorso di crescita che abbiamo intrapreso. Spiace per l’opportunità persa, ma sappiamo comunque su cosa dobbiamo lavorare per migliorarci sia dal punto di vista tecnico che da quello caratteriale. Non ci siamo esaltati con le sei vittorie consecutive ottenute nelle gara di Coppa Piemonte ed in campionato e non dobbiamo abbatterci per un ko che inevitabilmente sapevamo che prima o poi sarebbe arrivato”. Nel primo set, partono meglio i vercellesi che giocando una buona pallavolo e si aggiudicano la frazione (25 a 17). I padroni di casa però non ci stanno ed in breve pareggiano i conti (25 a 16). Nel terzo, sulla situazione di parità, si lotta punto a punto ma alla fine la spuntano gli ossolani nel rush finale (25 a 23) che si portano avanti. I vercellesi sembrano subire il colpo e non riescono ad essere più incisivi, così è gioco facile per gli avversari conquistare il quarto parziale (25 a 15) e la vittoria finale.