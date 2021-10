Ko inatteso per i Vercelli Rices

Sconfitta inattesa per i Vercelli Rices che cedono 72-79 al 5 Pari Torino. I vercellesi hanno dovuto fare i conti con l’influenza che in settimana ha colpito alcuni giocatori, tra cui Cornaglia, in pratica a mezzo servizio. Fatto sta che sin dal primo quarto sono i torinesi a condurre (20-28) virando alla pausa lunga sul 36-47. Alla ripresa del gioco i Rices recuperano qualcosa portandosi a -6, limano ulteriori 3 punti a metà dell’ultimo periodo, senza però riuscire a cambiare l’inerzia della partita.