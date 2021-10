Casella: "La società ha fiducia nell'allenatore"

Alex Casella, infatti, interpreta il malumore di tutti: “E’ stata una prova deludente – ha detto il diesse della Pro – al di sotto delle aspettative e delle possibilità di questo gruppo. Quando le cose non funzionano, la colpa è di tutti: in primis la mia, che sono il responsabile dell’area tecnica. Senza nulla togliere ai meriti degli avversari, dobbiamo avere un atteggiamento, una cattiveria e una fame completamente diversi. Non posso che chiedere scusa ai nostri tifosi; capisco il loro umore che è anche il mio: siamo tutti seccati e arrabbiati per questa situazione. Tre sconfitte nelle ultime quattro gare casalinghe sono un dato molto negativo; il Piola è casa nostra, ragion per cui dobbiamo fare prestazioni molto diverse. I tifosi devono essere orgogliosi di noi, non andare a casa con il mal di pancia. Mister Scienza? C’è fiducia nel tecnico e nel suo staff: in settimana siamo

molto presenti e valutiamo tutto con attenzione. Far pagare uno per tutti non è corretto, sarebbe troppo facile scaricare tutte le colpe sull’allenatore. Caratterialmente la prestazione di oggi è stata indecorosa. Le partite si possono perdere, ma è brutto uscire dal campo con un atteggiamento del genere. Come sta Tintori? Per fortuna è cosciente e sono scongiurati problemi peggiori; lo aspettiamo presto”.

Anche mister Scienza non cerca attenuanti: “Abbiamo fatto male a livello di atteggiamento e aggressività. Eravamo partiti abbastanza bene, poi siamo calati di intensità: non me lo spiego. Mi dispiace perché abbiamo preparato un altro tipo di partita. Ci è mancata la rabbia agonistica; in queste partite vince chi ha più energie nervose. Come mi sento? Male, perché sono tifoso della Pro Vercelli e lavoro ogni giorno per ottenere risultati positivi. Ringrazio i tifosi: sono stati eccezionali! Anche oggi ci hanno supportato fino alla fine”.