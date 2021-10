Il gol è un problema: la manovra deve essere più brillante

Cinque punti in tre partite nell’arco di sette giorni. Un bottino che non può accontentare a pieno la Pro Vercelli, sia per come sono maturati i risultati (il pareggio nel finale di Renate), sia per gli avversari incontrati (la Pro Patria è apparsa tutt’altro che irresistibile). Comunque il fieno in cascina portato nelle prime quattro giornate consente alla squadra di Scienza, che nelle ultime sette ne ha vinta solo una, di rimanere a -4 dal gruppone delle seconde e a -5 dal Sudtirol capolista. Quello che però si è notato maggiormente in questo periodo di magri risultati, è la difficoltà della Pro di andare in gol: nelle ultime cinque gare solo la rete di Bunino, peraltro con un tiro da 25 metri, non è stata realizzata da sviluppi di palla inattiva. I bianchi hanno perso quello smalto delle prime partite, questo è indubbio, e la fase offensiva è quella che ne risente di più. Per tornare ad essere protagonisti questo è il primo fattore da migliorare e non dipende solo dall’attacco: tutta la manovra deve essere più brillante