Coppa Italia: fuori Borgovercelli e Bianzè

Borgovercelli e Bianzè hanno sfiorato la rimonta in Coppa Italia. I match di ritorno si sono giocati mercoledì sera.

Negli ottavi di finale della Coppa Italia di Eccellenza il Borgovercelli, dopo aver perso 3-0 in casa all’andata, si è imposto per 3-1 sul campo del Città di Baveno, che alla fine ha superato il turno. Dopo il vantaggio dei lacuali siglato da Gnata, i borghini hanno prima pareggiato con Provera e poi sono passati in vantaggio con Biano in chiusura di primo tempo. Nella ripresa il gol del 3-1 frutto di un autogol di Marchionini.

Nei sedicesimi di finale della Coppa Italia di Promozione, dopo aver perso 1-0 in casa all’andata, il Bianzè ha fatto visita alla Chiavazzese pareggiando per 1-1: gol di Tornari e poi rigore sbagliato da Parrinello. Qualificazione quindi per i biellesi.