Livorno Ferraris: trasferta al Grande Torino per il settore giovanile

Quattro pullman, 150 partecipanti di cui 83 tesserati e 67 non tesserati. E’ questa la flotta del Livorno Ferraris che partirà domani, sabato 30 ottobre, per partecipare allo stadio “Grande Torino” al match di Serie A delle 20,45 fra Torino e Sampdoria. I livornesi, società affiliata alla Torino Academy, saranno sugli spalti per vivere una bella esperienza soprattutto per i piccoli calciatori della società. L’affiliazione e la collaborazione col Torino stanno producendo ottimi risultati in partecipazione e qualità, è al primo anno ma ci sono già i presupposti per continuare con un’ulteriore crescita.