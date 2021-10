Csi, infrasettimanale: si parte con Borgo d'Ale-Rangers

Dopo le emozioni dell’ottava giornata, si torna in campo per il penultimo infrasettimanale quando ormai siamo al giro di boa del girone d’andata del campionato Csi 2021/2022. La nona giornata potrebbe ribaltare o ribadire le gerarchie in classifica, visti i tanti scontri diretti. Nei match del martedì 20.45, il Borgo d’Ale ospita i Rangers: due squadre divise da un solo punto anche se gli ospiti hanno una partita in meno. Il Trino ’04 vuole interrompere la striscia negativa di quattro partite senza la vittoria. Di fronte la Sangermanese, reduce dalla cinquina sull’Alice Castello e che ha la possibilità agganciare proprio i trinesi distanti solo tre punti. Classico testa coda tra Sporting Santhià e Castigliano. I padroni di casa sono tornati in testa e possono approfittare del riposo del Villata per allungare ulteriormente. Gli ospiti hanno ottenuto la prima vittoria in campionato e cercheranno di replicare in questa giornata. Altro match ad alta tensione quello tra Alice Castello e Mi.Vi.Da Crescentino, rispettivamente a 12 e 11 punti. Gli alicesi vengono dalla brutta sconfitta per 5 a 0 dell’ottava giornata, mentre i crescentinesi hanno scontato il loro turno di riposo. Nelle partite di mercoledì alle 20.45, il Celtic reduce dal secondo 0 a 0 consecutivo, affronta il Crova che cerca di uscire dalle zone basse della classifica. A caccia del quinto risultato utile consecutivo, il Club Atletico Varsej sfida in trasferta il Livorno Ferraris, che potrebbe sorpassare in caso di vittoria. Dal canto loro i livornesi non perdono da due giornate e hanno l’occasione di avvicinarsi ulteriormente alla zona play off. Warriors e Costanzana, rispettivamente terzultima e ultima, si affrontano sul campo di Fontanetto Po in una partita che assegna tre punti pesantissimi in ottica classifica. Chiude il programma il match tra Polisportiva Rivese e Stroppiana, entrambe vittoriose nella scorsa giornata ed entrambe con l’occasione di rosicchiare qualche punto alle squadre che le precedono. Riposa il Villata primo in classifica.