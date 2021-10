Rices, la rimonta non si completa: sconfitta a Borgosesia

I Vercelli Rices non riescono a ripetere la prestazione della scorsa settimana e cedono al Valsesia Basket Borgosesia 64-57. Dopo un 1^ quarto equilibrato i Rices vanno in crisi arrivando a -20 al termine del 3^ periodo (58-38). La partita sembra senza storia, invece gli ultimi 10 minuti riservano una sorprendente rimonta, purtroppo non completamente conclusa.