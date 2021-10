Quasi un en plein di vittorie per i baby leoni

Weekend trionfale per le giovanili della Pro Vercelli: il bilancio è di cinque vittorie e un pareggio. Successo della Primavera, che batte in trasferta il Modena per 2 a 1. Le reti di Grechi e Ordia permettono alla squadra di Massimo Gardano di salire al terzo posto con sette punti in classifica. 1 a 0 degli Allievi Under 17 sul Piacenza, match deciso dalla rete di Peritore. Tre punti pesanti per i ragazzi di Stefano Melchiori, che superano i piacentini e si portano al quinto posto. Prima gioia stagionale per gli Allievi Under 16, grazie al 3 a 2 sul Seregno. I gol di Romanini, Cirillo e Beltrami regalano a Gianluca Mero i tre punti. Le bianche casacche, inoltre, lasciano il penultimo posto della classifica. Giovanissimi Under 15 a valanga contro il Piacenza. Caporale, Mudaro, Savoini e due volte Foti firmano il 5 a 1 finale con cui la squadra di Riccardo Leardi supera gli emiliani e si porta al quarto posto a pari punti con Entella e Lecco. Pareggio per la Juniores Under 19, che con il Bra non va oltre l’1 a 1. Le due squadre rimangono a pari punti, seppur i leoni siano fuori classifica. In gol Passannante. Infine, successo per 3 a 2 dei Giovanissimi Under 14 nel campionato Under 15 regionale contro il Mirafiori. La doppietta di Imeraj e il gol di Anas consentono alla squadra di mister Alessandro Tomari di salire a quota dieci punti, al secondo posto e a meno due dalla vetta.