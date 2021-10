Il Villata perde partita e testa della classifica: aggancio Sporting

Emozioni a non finire nell’ottava giornata del campionato Csi 2021/2022, con tanti pronostici della vigilia ribaltati sul campo. Poker dello Stroppiana nello scontro diretto contro il Trino ’04. Gol di Brasco, Ciocca, Gallione e Mombelli. Per gli ospiti rete di Ibarra per il 4 a 1 finale. Pareggio a reti bianche nel big match tra Rangers e Celtic, risultato che lascia invariate le gerarchie in classifica fra le due squadre. Settima sconfitta consecutiva per il Costanzana, che perde in casa con il Livorno Ferraris per 3 a 1. Per i livornesi a tabellino Toninello, Maimone e Mangiafridda, mentre per i padroni di casa gol di giordano. Cinquina a sorpresa della Sangermanese, che grazie a Berti, Paura, Staffieri e la doppietta di Sibide, batte l’Alice Castello che scivola fuori dalla zona play off. Successo rotondo della Polisportiva Rivese nel match di bassa classifica con il Crova. Il 3 a 0 finale è firmato da Ricaldone, De Lorenzo e il rigore di Trecate. Vittoria importante del Club Atletico Varsej che batte 3 a 1 il Borgo d’Ale con le reti di Infantolino e due volte Fraternali. I padroni di casa salgono a 11 punti con la possibilità nel turno infrasettimanale di sfidare il Livorno Ferraris, avanti solo di un punto. Perde il primato solitario in classifica il Villata, sconfitto di misura dal Castigliano. La prima vittoria della squadra dei Cappuccini è firmata da Vella. Torna al successo e al primo posto lo Sporting Santhià, che vince 2 a 0 contro gli Warriors con i gol di M.Vedda e Lerro. Si interrompe la striscia di vittorie degli ospiti che rimangono al terzultimo posto. A riposo il Mi.Vi.Da Crescentino.

Classifica: Sporting Santhià 18*, Villata 18, Rangers 16*, Borgo d’Ale 15, Celtic 15, Stroppiana 15*, Livorno Ferraris 12, Alice Castello 12, Club Atletico Varsej 11*, Mi.Vi.Da Crescentino 11*, Trino ’04 10, Polisportiva Rivese 9, Sangermanese 7*, Crova 7*, Warriors 6*, Castigliano 4, Costanzana 0*.

*una partita in meno