Il pilota vercellese Roccadelli vince il Trofeo delle Nazioni 2021

“Sicuramente sono molto soddisfatto. Speravo di completare le gare senza problemi, ma porto a casa un ottimo risultato”: a parlare è il pilota vercellese Matteo Maria Roccadelli, 17 anni, che ieri, domenica 24 ottobre, ha vinto il Trofeo delle Nazioni 2021 del Campionato europeo Prototipi a Magny-Cours in Francia.

Venerdì 22, nelle prove libere, la vettura di Roccadelli infatti ha avuto dei problemi ai sensori dei freni e quindi, avendo fatto meno turni, nelle qualifiche è partito svantaggiato, ma nonostante ciò ha ottenuto la pole position. Non solo: per tutto il week-end il pilota vercellese ha dovuto utilizzare i rapporti lunghi che sono sfavorevoli; ma ha vinto la gara 1 e si è classificato al secondo posto in gara 2, vincendo così il Trofeo delle Nazioni.