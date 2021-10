Santhià, vittoria agevole contro la Pallavolo Biellese

Debutto felice davanti al proprio pubblico per la Pallavolo Santhià Stamperia Alicese, ieri sera i ragazzi di Davide Fossale hanno battuto la Scuola Pallavolo Biellese con il punteggio di 3-0 e parziali di 25-18, 25-15 e 25-19. Una gara con il botto, un esordio sotto certi aspetti inaspettato contro un avversario quotato che ha sorpreso anche il tecnico santhiatese “ Una vittoria importante contro una squadra ostica – commenta l’allenatore del Santhià – abbiamo preparato la gara con cura con molti aspetti tecnici ed i miei ragazzi hanno svolto molto diligentemente i loro compiti ed il risultato è stato quello visto in campo, sono soddisfatto della prestazione, del risultato e del lavoro fatto, anche se la strada è molto lunga e capiterà anche per noi la giornata negativa”. Un Biella troppo remissivo oppure un Santhià più in palla? La risposta la si vedrà col proseguo del campionato. In campo Fossale ha schierato palleggiatore Fenoglietto, opposto Delodi, al centro Bor e Succio, in banda Cocchia e Cravera, libero Pagliasso, in panchina Romanello G., Romanello L., Pissinis, Papa, Salussolia, Bellotto e Rippa.

Intanto le Under 17 prima della partita contro Pianalto Porino hanno voluto esporre uno striscione per evidenziare la loro vicinanza nei confronti di Mahjabin Hakimi, la pallavolista afghana barbaramente uccisa dai talebani.