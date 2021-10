Mokaor ok, battuto il To. Volley in rimonta

Successo interno per le ragazze della Mokaor Vercelli che ieri, sul parquet amico del PalaPiacco, hanno superato in rimonta con il punteggio di 3 a 1 la compagine del To.Volley. “Vittoria importante sia per il morale che per classifica – il commento a caldo dell'head coach bicciolano Luca Gherardi – contro un avversario che come noi si giocherà la permanenza nella categoria. Al netto del piccolo calo nella prima frazione, sono soddisfatto dell'atteggiamento positivo delle ragazze. Ottima la prova di Comello, a livello di punti realizzati, ma nota di merito anche al libero Mosso, autrice di una prova eccellente sia in ricezione che in difesa”. Partono bene le padrone di casa che conquistano un vantaggio di sei punti. Poi qualche errore di troppo permette alle ospiti di colmare lo svantaggio ed al fotofinish di aggiudicarsi la prima frazione (25 a 22). Non tarda però ad arrivare la reazione delle vercellesi che prima pareggiano i conti (25 a 15) e poi in breve bissano (25 a 14). Avanti per due a uno le torinesi provano a portare la gara al quinto set, ma con cinismo Bertinazzi & C. chiudono a proprio favore quarto set (25 a 22) e pratica.