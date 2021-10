La Virtus vince e vola in testa, pari tra Lg Trino e Borgo

Giornata positiva quella odierna per il Gattinara e la Virtus Vercelli in Prima Categoria, il Livorno Ferraris in Seconda, Academy Pro Vercelli, Canadà, Lenta 2011 e Tricerrese Andrea Bodo in Terza.

In Eccellenza si giocava la nona giornata del girone A: sabato pomeriggio nell’anticipo l’Alicese Orizzonti è stata sconfitta in casa per 2-1 dalla Fulgor Ronco Valdengo. In gol Edalili su rigore. Oggi pomeriggio al “Roberto Picco” è finita 1-1 tra LG Trino e Borgovercelli: vantaggio trinese al 38’ con Chiappino, pareggio borghino con Gerbaudo al 66’ su rigore. Da registrare il ritorno in campo di Riccardo Poi, classe 1984, direttore sportivo, subentrato al 79’. Espulsi Gnemmi nel Borgovercelli al 26’ e Pane nella LG Trino al 67’.

La classifica: Biellese e Stresa 20 punti, Oleggio 18, Borgaro 16, Aygreville e La Pianese 14, Accademia Borgomanero e Venaria Reale 13, Pro Eureka, Settimo e Verbania 11, Fulgor Ronco Valdengo 9, LG Trino 8, Borgovercelli e Alicese Orizzonti 6, Città di Baveno 5, Dufour Varallo 2.

Nella settima giornata del girone A di Promozione finisce 0-0 tra Bianzè e Dormelletto, mentre il Santhià viene sconfitto per 2-0 a Vigliano.

La classifica: Bulè Bellinzago 17 punti, Arona 15, Sparta Novara e Omegna 13, Briga e Città di Cossato 12, Dormelletto e Bianzè 11, Vigliano e Piedimulera 9, Santhià 8, Chiavazzese e Sizzano 7, Juventus Domo 6, Valduggia 4, Vogogna 0.

Nel girone B di Prima Categoria per la settima giornata vittoria della Virtus Vercelli in casa del Ponderano, 1-0 firmato da Benincasa nella ripresa, e testa della classifica. Vittoria anche per il Gattinara che espugna Cigliano per 2-0 con rete di Nishchyk e rigore di Panipucci. Netta sconfitta per la Pro Palazzolo che esce dal campo de La Vischese battuta per 4-0, mentre la Pro Roasio viene superata per 3-0 in casa dal Ceversama Biella.

La classifica: Virtus Vercelli 14 punti, Ponderano, Junior Pontestura e La Vischese 13, Pro Palazzolo e Valdilana Biogliese 12, Valle Cervo Andorno 11, Gattinara 9, Strambinese, Serravallese e San Nazzaro Sesia 8, Ceversama Biella e Cigliano 7, Torri Biellesi 1, Pro Roasio 0.

In Seconda Categoria si giocava la sesta giornata e nel girone A il Lozzolo è stato sconfitto per 4-0 dal Casale Corte Cerro in trasferta. Nel girone B pareggio casalingo per 2-2 del River Sesia contro il Cameri con doppietta di Dimitri. Nel girone C vittoria sul campo amico per il Livorno Ferraris che ha battuto 2-1 l’Agliè Valle Sacra con reti di Asprella e Florea.

La classifica del girone A: Gravellona San Pietro e Quaronese 16 punti, Dinamo Bagnella 15, Crodo 13, Casale Corte Cerro 12, Voluntas Suna 10, Armeno e Romagnano 7, Bettole e Maggiora 6, Lozzolo 5, Riviera d’Orta e San Maurizio 4, Mergozzese 0.

La classifica del girone B: Pernatese e Cameri 14 punti, River Sesia 13, Gaglianico, Pro Novara e Rmantin 11, La Cervo 8, Olimpia Sant’Agabio e Lumellogno 7, Lessona 5, Valle Elvo, Virtus Mulino Cerano e San Rocco 4, Pollone 3.

La classifica del girone C: Ardor San Francesco 15 punti, Fiano Plus 14, Castiglione e Virtus Ciriè 13, Junior Torrazza e Livorno Ferraris 11, Agliè Valle Sacra 10, Brandizzo, Aosta 511 e Sciolze 6, La Romanese 5, Valdigne Monblanc 4, Polisportiva Valmalone 3, Chambave 0.

Nel girone di Vercelli di Terza Categoria si giocava la quinta giornata e l’Academy Pro Vercelli continua restare a punteggio pieno dopo aver battuto al “Ferrante” la Cossatese per 2-1 con reti di El Kharroubi ed El Arbaoui. Non molla la presa la Tricerrese Andrea Bodo che in casa vince 3-1 contro il Masserano Brusnengo con tripletta di Francesco Ajaraam, Finalmente sorridono il Canadà, che vince 1-0 con rigore di Muca nel finale contro la Crescentinese, e il Lenta 2011 che batte 2-0 il Palestro a domicilio con reti di Rimi e Gervasio. Pareggio per la Fusion Tronzano Polisport che esce dal campo dell’Accademia Soccer Biella con un 1-1 firmato da Bonomelli.

La classifica: Academy Pro Vercelli 15 punti, Tricerrese Andrea Bodo 11, Palestro 10, Valsessera 8, Crescentinese, Fusion Tronzano Polisport, Villanova e Masserano Brusnengo 6, Lenta 2011, Canadà e Accademia Soccer Biella 4, Cossatese 2.

Nella quinta giornata del girone A dell’Eccellenza femminile sconfitta in trasferta per l’Academy Pro Vercelli battuta 9-2 dalla Femminile Juventus.

Giovedì 28 ottobre alle 20,30 si torna a giocare in Coppa Italia: in quella di Eccellenza il Borgovercelli farà visita la Città di Baveno dopo aver perso 3-0 in casa l’andata; in quella di Promozione il Bianzè farà visita alla Chiavazzese dopo aver perso 1-0 in casa. Giovedì 28 ottobre alle 20,30 torna in campo anche la Coppa Piemonte e Valle d’Aosta di Prima Categoria: nel primo match il Gattinara ha sconfitto 4-2 l’Ornavassese, quindi giovedì si affronteranno Ornavassese e Trecate, mentre l’11 novembre il Gattinara farà visita al Trecate.