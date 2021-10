La Multimed vince ancora: 3-1 al San Paolo

Secondo successo consecutivo per la compagine maschile del Multimed Volley Vercelli che ieri sera ha avuto la meglio in trasferta sul team del Volley San Paolo (3 a 1). “Vittoria importante ottenuta contro un'ottima squadra – il commento dell'head coach vercellese Cristiano Giribuola – che nel corso del match ha dimostrato tutte le sue qualità. Merito però ai miei ragazzi, che sono stati bravi a tenere alto ritmo e la concentrazione e nonostante un piccolo calo nel secondo set, che ha permesso di nostri avversari di rientrare in gara, dal terzo in poi hanno continuato a macinare gioco, riprendendo il pieno controllo del match. Bene la fase break ma notevoli passi avanti in tutti i fondamentali. L’MVP ? Il gruppo, perché tutti i ragazzi, dal primo all'ultimo, stanno lavorando con dedizione e stanno cominciando ad assimilare al meglio i nuovi schemi”. Dopo un avvio di studio, i vercellesi riescono a conquistare un break di vantaggio che permette loro di aggiudicarsi il primo set (25 a 20). Non tarda però ad arrivare la reazione dei torinesi che pareggiano prontamente i conti (25 a 23). Sulla situazione di parità, sono però i ragazzi di “patron” Luigi Giordano che giocano una buona pallavolo e conquistano prima la terza frazione (25 a 17) e poi chiudono agevolmente la pratica (25 a 14).