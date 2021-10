L'Engas vola: battuto il Bassano 6-4

L'Engas Hockey Vercelli vola. Nel pomeriggio di domenica 24 ottobre i nerogialloverdi, dopo aver battuto i campioni d'Italia dell'Amatori Wasken Lodi nello scorso turno, hanno vinto in trasferta contro l'Hockey Bassano per 6-4 centrando così il secondo successo consecutivo in questo inizio di Serie A1. Due "scalpi" eccellenti quindi per i vercellesi neo promossi, ottenuti contro due delle big del campionato.

Partita tiratissima al PalaUbroker di Bassano, con continui ribaltamenti di risultato fino al quattro pari con le reti di Juan José Moyano, (doppietta), Massimo Tataranni e Matteo Zucchetti. A quel punto, ecco lo scatto decisivo dell'Engas nei sei minuti finali coi gol di Tataranni e Nicolas Ojeda. Sei punti in quattro partite per l'HV, che ora è la vera sorpresa di questo torneo, in attesa del Roller Club Monza al PalaPregnolato la prossima settimana.



Nel pomeriggio di domenica si è giocato anche il derby, nella seconda giornata della Coppa Italia di Serie B, tra Engas e Hockey Club Amatori Vercelli. Netta affermazione dell'Amatori per 10-1 con i gol di Federico Ortiz (cinquina), Lorenzo Maffè (tripletta), Giuseppe Tarsia e Riccardo Cremaschi; per l'Engas gol di NIcola Fiorentino.