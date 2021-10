Il Cigliano sconfitto a Biella 72-55

l Cigliano esce sconfitto dalla sfida con Biella 72-55. Risultato in parte bugiardo che non rispecchia l'effettivo andamento della partita, tanto che il 1^ quarto si è chiuso sul 19-14, con due canestri dei lanieri solo negli ultimi secondi. La squadra di Bevilacqua ha comunque tenuto il campo con efficacia cedendo nel finale del tempino (20' 38-29). Dopo l'intervallo grazie all'esperienza di Vai e Volpe il risultato è tornato in discussione (30' 55-48). Peccato per l'ultimo periodo in cui i falli e le iniziative di Murta (21) riescono a dare la svolta decisiva all'incontro. Tabellino: Maglione, Narcisio 7, Paz 6, Peric, Vai 18, Volpe 19, Gasparini, Grasso 1,Francese, Carioti 2,Babarange 2, Sarain. All.re: Bevilacqua.